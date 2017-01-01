Ученые нашли эффективный способ борьбы с облысением

Разработки ученых могут стать настоящим прорывом в лечение разных форм облысения.

Японские ученые нашли решение, как бороться с облысением . Они неожиданно обнаружили полезные свойства пищи из ресторанов быстрого питания "Макдональдс".

Исследователи доказали, что остановить выпадение волос можно с помощью химиката, который содержится в картофеле фри, сообщает издание Metro.

Это может стать настоящим прорывом в лечение разных форм облысения.

Ученые вырастили зародыши волосяных фолликулов, используя полидиметилсилоксан. Это вещество добавляется в картофель фри, чтобы масло, в котором он готовится, не вспенивалось. Оно также пропускает через себя кислород — это и пригодилось для выращивания волосяных фолликул.

Ключом к массовому производству был выбор материалов для субстрата для сосуда, в котором мы выращивали зародыши фолликул", — объяснил профессор Дзюндзи Фукуда (Junji Fukuda) из Университета Йокогамы.

С помощью полидиметилсилоксана получилось вырастить пять тысяч зародышей. Их пересадили на мышей, и через несколько дней у них выросло несколько пучков волос. Фолликулы, по словам Фукуды, "повторяют жизненных цикл обычных волос". Предварительные эксперименты доказали, что метод сработает и для человека.

Напомним, принц Гарри решил пройти дорогостоящую процедуру по пересадке волос, которая обойдется ему больше чем 75 тысяч долларов,