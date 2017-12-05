Медики предупредили мужчин об опасности раннего облысения и седины

Облысение и седина у мужчин, не достигших 40-летнего возраста, свидетельствуют о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы на официальном интернет-портале "Европейского общества кардиологов".

Медики исследовали 790 молодых людей с коронарной сердечной недостаточностью и 1270 здоровых людей. Также были проанализированы их кардиограммы, анализы крови и волосяные покровы головы.

Выяснилось, что молодые мужчины с болезнями сердца лысеют гораздо чаще, чем представители контрольной группы — 49% и 27% соответственно. Разница оказалась еще больше в случае с преждевременной сединой — ее обнаружили у половины участников исследования с заболеваниями против 30% из группы здоровых людей.

"Предполагаемой причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее. Это может отражаться на состоянии волос", — заявил один из медиков-авторов исследования Камал Шарма.

Соответственно, ученые рекомендуют молодым мужчинам, подверженным облысению, внимательно следить за своей сердечно-сосудистой системой, отказываться от вредных привычек, а также избегать стрессов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли средство против облысения.