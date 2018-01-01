Стало известно, что провоцирует развитие депрессии: детали

Исследователи продолжают искать ответ на вопрос - почему люди регулярно впадают в различные депрессивные состояния.

Международный коллектив ученых сумел определить 44 генетических отклонений, которые увеличивают у людей риски развития депрессии.

Как сообщает новостное агентство Reuters, практически каждый человек может являться носителем некоторых из них.

Всего исследователи рассмотрели более 135 тысяч случаев депрессивных расстройств, а затем сравнили их с информацией контрольной группы, в которую вошло более 344,9 тысячи человек.

"Обнаруженные вариации помогут разработать новые, более совершенные методы лечения", - заявил Джером Брин (Королевский колледж Лондона).

Как считают генетики, новое исследование поможет четко ответить на вопрос, почему состояние некоторых пациентов, употребляющих антидепрессанты, не улучшается.

Согласно последним данным, депрессии в качестве заболевания подвержены до 14% населения планеты Земля, причем только у половины пациентов она поддается лечению.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему люди впадают в глубокую депрессию.

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