Геофизики объяснили, как ракета Маска пробила временную дыру в ионосфере Земли

Ракета создала гигантские круговые ударные волны, которые растянулись более чем на 1,8 миллиона квадратных километров.

Ракета Маска пробила временную дыру twitter.com/elonmusk

В 2017 году запуск ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX образовал в ионосфере Земли временную дыру.

Необычная траектория ракеты и вес полезной нагрузки стали причиной образования дыры, сообщает Ars Technica.

После запуска большинство ракет летит не вертикально вверх, а почти параллельно поверхности Земли, чтобы уменьшить давление на ракету. Однако в августе прошлого года ракета SpaceX Falcon 9 не совершила подобный маневр.

В этом запуске ракета достигла высоты 300 км примерно через 5 минут, и из-за ее вертикального движения она создала не традиционную V-образную волну, а гигантские круговые ударные волны, которые растянулись более чем на 1,8 миллиона квадратных километров, что равно примерно трем территориям Украины.

"Человек вступает в эпоху, когда запуск ракет становится обычным и частым из-за снижения стоимости за счет многоразовых ракет. Между тем, люди разрабатывают более мощные ракеты для отправки грузов на другие планеты. Эти два фактора будут постепенно влиять на среднюю и верхнюю атмосферу Земли, и стоит обратить внимание на это", — заявил геофизик Национального университета Чэн Гун в Тайване и ведущий автор исследования Чарльз Лин.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy.