Зрелищное лунное затмение: онлайн-трансляция NASA

Затмение будет лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США.

Reuters

Затмение будет лучше всего его будет видно в России, Австралии, Восточной Азии и США. А его отблеск можно увидеть и в Украине, хотя и не везде. В Киеве можно будет понаблюдать в течение 20 минут с 16:50 до 17:10, и далее на Восток, почти час – ближе к оккупированным территориям, но для этого надо забраться повыше – на крышу или верхние этажи зданий.

Космическое агентство NASA ведет онлайн-трансляцию затмения.

По отдельности суперлуние (момент максимального приближения спутника Земли, когда Луна кажется на 30% ярче и на 14% больше в диаметре, чем в апогее), полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая Луна" (второе полнолуние за один календарный месяц) происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения еще никогда не выпадали.

фото: NASA

Стоит отметить, что "голубая Луна" — календарный казус, на самом деле на цвет попадание двух полнолуний на один месяц, конечно же, никак не влияет, пишет Би-би-си.

Так называемая кровавая Луна действительно выглядит красноватой. Этот оттенок появляется в момент перед кульминацией затмения, хотя и не все наблюдатели смогут его увидеть.

На то, какого цвета будет Луна для земного наблюдателя, влияет множество факторов — в первую очередь состав атмосферы и освещенность в месте наблюдения, и, как говорят специалисты, заранее предсказать это в точности невозможно. Интенсивная вулканическая активность способствует тому, что Луна приобретает более багровый оттенок. В этот раз, по их словам, Луна, скорее всего, будет выглядеть оранжево-алмазной.