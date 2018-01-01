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Американский беспилотник провел в небе над Донбассом воздушную разведку: фото

Сегодня, 19:53

Полет длился несколько часов.

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Беспилотник ВВС США пролетел над Донбассом Фото: Twitter/PlaneRadar ‏
Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США 17 июня провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.

"Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы Sigonella, у линии разграничения на Донбассе", - сообщили в Twitter-аккаунте PlaneRadar.

Как известно, старт беспилотника состоялся в 9 утра. Его путь пролегал в небе над населенными пунктами вблизи линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

чсмпролджэ
Фото: Twitter/PlaneRadar ‏

чсмпролджэ
Фото: Twitter/PlaneRadar ‏

Напомним, в захваченном Российской Федерацией Крыму — в Симферополе — из колонки, прикрепленной к беспилотному летательному аппарату, играл гимн Украины.

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Теги:  
США, беспилотник, полет, Донбасс
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