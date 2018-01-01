Астролог считает, что в Украине совсем скоро будут протесты

Акции протеста возможны еще до весны, полагает Никишин.

В Украине в 2018 году протесты будут продолжаться в той или иной форме, считает Игорь Никишин Главред

Директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин считает, что в нашей стране совсем скоро будут акции протеста.

Протесты возможны с конца февраля, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Да, кстати, еще один мой сбывшийся прогноз: на конец 2017 года я прогнозировал массовые протесты — впервые с 2014 года. Речь идет о "майдане" Саакашвили (бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили — Ред.)", — отметил он.

По мнению собеседника издания, "в 2018 году протесты будут продолжаться в той или иной форме, причем складывается впечатление, что уже совсем скоро, с конца февраля".

Ранее известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина говорила, что украинцы не поддержали Михомайдан, поскольку не верят политикам, которые возглавили его.