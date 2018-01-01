Башара Асада отправили в "чистилище" "Миротворца"

Причиной послужило обвинение, что сирийский лидер возил своих детей в оккупированный Крым.

Reuters

После сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад возил своих детей на отдых в аннексированный Крым , сирийского лидера внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Причиной такого решения названа "сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

В качестве доказательства противоправных действий Асада сайт приводит заявление депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который и рассказал, что дети президента Сирии в прошлом году отдыхали в "Артеке".

Также Асада обвиняют в "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и попытках легализации аннексии Крыма".

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, как жена Башара Асада живет в роскоши среди смертей и боли.