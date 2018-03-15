Без ног, рук и головы. На Харьковщине заметили привидение: видео

Случайный водитель увидел призрака на перекрестке между двух сел.

Привидение на Харьковщине Скриншот

В Харьковской области в селе Бабаи на видео зафиксировали аномальное явление, похожее на привидение.

Случайный водитель увидел призрака на перекрестке между двух сел. Он бы и сам себе не поверил, если бы аномальное явление не зафиксировал видеорегистратор.

На видео кажется, что вдалеке идет человек в белом халате, однако так кажется только на первый взгляд. Если присмотреться, то у загадочного объекта отсутствуют ноги, руки и голова.

Исследователи очень долго изучали видео и пытались его опровергнуть. Но не вышло, сообщают "Надзвичайні новини".

Предполагают, что это аномальное явление пришло из Калифорнии — именно там были зафиксированы полупрозрачные ползучие существа. Они периодически попадали в поле зрение видиокамер.

Стоит отметить, что такие вещи для жителей села не в новинку — здесь необъяснимые вещи происходят постоянно. Начатые стройки замирают, мужчин то и дело находят в петлях, а в лесу неподалеку постоянно пропадают женщины.

Напомним, ранее в Великобритании судили изображавшего на клабдище привидение мужчину.