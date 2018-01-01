"Что тебе надо, сука". Экс-теща стреляла в Шовковского: видео

Инцидент произошел возле частного дома Ольги Аленовой.
Инцидент произошел возле частного дома Аленовой, куда он приехал чтобы встретиться с дочкой, написал Шовковский в Facebook.
"Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в воскресенье ни матери ни дочки в доме не оказалось. Зато оказалась моя экс-теща, которая неоднократно была уличена в пристрастии к алкоголю и на которую имеются неоднократные заявления в полицию о том, что она употребляет им в больших количествах, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь, которая является ей внучкой", — написал Шовковский.
Сначала Любовь Павловна кидала в Шовковского камнями, а затем начала стрелять из пистолета.
"Она произвела 3 выстрела целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", — добавил Шовковский.
Напомним, ранее Ольга Аленова рассказала, как они с Шовковским делят в суде общую дочь Александру.