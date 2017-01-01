Директор Укргидрометцентра рассказал, как аномально теплые зимы влияют на урожай

В нашей стране сейчас практически во всех регионах хорошее состояние озимых, подчеркнул Кульбида.

Сейчас практически во всех регионах нашей страны состояние озимых удовлетворительное, отметил управленец УНИАН

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида утверждает, что аномально теплые зимы несут определенный позитив для сельского хозяйства, в таких условиях даже поздно засеянные озимые культуры продолжают расти и развиваться.

Управленец сказал, что в стране оптимальное размещение посевов озимой пшеницы даже без изменения технологий может дать дополнительно 20-30% валового сбора, пишет ТСН.

"На сегодня состояние озимых удовлетворительное и хорошее практически во всех регионах Украины", — сообщил Кульбида.

Ранее стало известно, что в Киеве 29 декабря 2017 года был побит очередной температурный рекорд — специалисты Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского зафиксировали самую теплую ночь с 1881-го.