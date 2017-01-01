Директор Укргидрометцентра рассказал, как аномально теплые зимы влияют на урожай

В нашей стране сейчас практически во всех регионах хорошее состояние озимых, подчеркнул Кульбида.
Управленец сказал, что в стране оптимальное размещение посевов озимой пшеницы даже без изменения технологий может дать дополнительно 20-30% валового сбора, пишет ТСН.
"На сегодня состояние озимых удовлетворительное и хорошее практически во всех регионах Украины", — сообщил Кульбида.
Ранее стало известно, что в Киеве 29 декабря 2017 года был побит очередной температурный рекорд — специалисты Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского зафиксировали самую теплую ночь с 1881-го.