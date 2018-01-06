Украина угодила в аномально теплую зиму на карте NASA

Специалисты NASA обнародовали результаты исследования распределений температурных аномалий на планете Земля.

Соответствующая карта опубликована на официальном интернет-портале агентства.

"Сейчас, когда восточная часть США замерзает, сравнительно мягкие условия доминируют во многих других частях мира. В Европе, большей части Азии и Ближнего Востока наблюдается аномально теплая погода", – говорится в отчете NASА.

Территория Украины на карте температурных рекордов агентства попала в зону аномально теплой зимы на материке Европа.

В NASA сообщают, что карта была создана на основании данных, полученных с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. Непосредственно сравнение делалось со средними показателями за зимы с 2001 по 2010 годы.

Напомним, ранее интернет-пользователи "потроллили" теплый Новый год