Директор Укргидрометцентра рассказал, как аномально теплые зимы влияют на урожай

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида утверждает, что аномально теплые зимы несут определенный позитив для сельского хозяйства, в таких условиях даже поздно засеянные озимые культуры продолжают расти и развиваться.

Управленец сказал, что в стране оптимальное размещение посевов озимой пшеницы даже без изменения технологий может дать дополнительно 20-30% валового сбора, пишет ТСН.

"На сегодня состояние озимых удовлетворительное и хорошее практически во всех регионах Украины", — сообщил Кульбида.

Ранее стало известно, что в Киеве 29 декабря 2017 года был побит очередной температурный рекорд — специалисты Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского зафиксировали самую теплую ночь с 1881-го.