Экстрим в Одессе. Смельчаки-сноубордисты устроили гонки по заснеженным улицам: видео

В своеобразных соревнованиях приняли участие сразу 15 смельчаков.

В Одессе сноубордисты устроили гонки Скриншот , вдохновили некоторых отчаянных смельчаков на необычные эксперименты.

В Одессе сноубордисты устроили ночные гонки по заснеженным улицам и выложили видео в Интернет, пишет ТСН.

В своеобразных соревнованиях приняли участие сразу 15 смельчаков. Их везли три автомобиля повышенной проходимости. К сноубордам добавили еще и санки, и под громкую музыку катались частным сектором.

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