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Экстрим в Одессе. Смельчаки-сноубордисты устроили гонки по заснеженным улицам: видео

Сегодня, 19:30

В своеобразных соревнованиях приняли участие сразу 15 смельчаков.

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В Одессе сноубордисты устроили гонки Скриншот
Снегопады, которые прошли во многих регионах Украины, вдохновили некоторых отчаянных смельчаков на необычные эксперименты.

В Одессе сноубордисты устроили ночные гонки по заснеженным улицам и выложили видео в Интернет, пишет ТСН.

В своеобразных соревнованиях приняли участие сразу 15 смельчаков. Их везли три автомобиля повышенной проходимости. К сноубордам добавили еще и санки, и под громкую музыку катались частным сектором.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда утихнут снегопады.
Теги:  
Одесса, снег, сноуборд
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