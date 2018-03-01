Сильный снегопад бушует в Украине: сугробы на дорогах и запрет фурам въезжать в крупные города

Мощный снегопад накрыл Украину в первый день весны. Огромные сугробы образовались на дорогах Одесской области, Харьковщины, Днепропетровщины, Киевщины.

На Днепропетровщине из сугробов спасателя ГСЧС пришлось вытаскивать машины на подъезде к Днепру. Из-за больших сугробов снега и скользкой дороги массово буксовали фуры – въезд в город им запретили еще накануне, сообщает ТСН.

Метель пришла и в центр страны. С полуночи засыпает снегом Киев. И, по прогнозам синоптиков, снег не утихнет целый день. Коммунальщики уже выгнали на дороги тягачи, чтобы вытаскивать машины, что не могут справиться с ледовым покровом. На въездах в столицу образовались огромные пробки, в частности со стороны Борисполя.

В Киев до 10.00 снова запрещен въезд грузовикам. Поэтому они остановились в километровых очередях перед городом.

Как уверяют в пресс-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, крупнейшие дороги уже расчистили, поэтому движение автомобильного транспорта обеспечено. Однако действуют ограничения.

В частности, для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничили въезд крупногабаритного транспорта в Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одессу, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.

Также в ГСЧС сообщают, что аэропорты работают в штатном режиме.

В связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Вследствие осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 174 населенных пункта в десяти областях: Донецкой – 42, в Черкасской – 23, Николаевской – 23, Одесской – 20, Днепропетровской – 16, Харьковской – 15, Херсонской – 13, Запорожской – 9, Сумской – 8 и Киевской – 5.

Тем временем тепловые магистрали не выдерживают лютых холодов и происходят порывы. В частности, вчера такое произошло в Южноукраинске на Николаевщине, где прорвало тепломагистраль диаметром 500 мм. Из-за этого без теплоснабжения осталось 11 многоэтажных и 276 частных домов. В 23:20 среды теплоснабжение возобновили.

Также произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм в помещении котельной в Запорожье. Без теплоснабжения осталось 490 многоэтажек, 10 лечебных заведений (из них один стационар), девять школ, восемь детсадов. Теплоснабжение возобновили в 23:00.

На сегодня, 1 марта, прогноз синоптиков неутешительный: бури, шторм, гололед, а также снег с дождем — в центре и на востоке.

Крое того, сегодня сильный снег, метели, снежные заносы ожидаются в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. В большинстве южных и центральных областей умеренный снег; в Приазовье мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед.

Температура днем 3-8° мороза, в Донецкой, Запорожской областях и в Крыму в течение суток от 4° мороза до 1° тепла. В западных областях местами небольшой снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура днем 9-14° мороза, на Закарпатье днем 1-6° мороза.

В Киеве 1 марта сильный снег, метель. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура днем 5-7° мороза.

Потепление в Киеве ожидается только с 7 марта.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.