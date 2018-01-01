"Где живем, там и ср*м?". Сеть "взорвалась" негодованием по поводу грязного вагона "Укрзализныци": фото

Года идут, реформы движутся - а украинские ж/д вагоны по-прежнему способны ужаснуть даже бывалого пассажира.

В Сети опубликовали снимок, на котором запечатлены антисанитарные условия поездки в вагоне поезда "Укрзализныци", следующем из Харькова в Лисичанск.

Фото было обнародовано в сообществе "Северодонецк Рубежное Лисичанск" социальной сети Facebook.

"Поезд "Харьков - Лисичанск". Я столько прусаков не видела, даже когда в общежитии жила", − написала автор поста.

На снимке запечатлено множество тараканов, которые невозбрано бегают по столу в одном из купе.Пользователи Сети немедленно разразились негодующими комментариями.

"Позорище! Там же и дети могут ездить! За что люди деньги платят? Нет совести никакой. Вот мне интересно − самим проводникам не противно ездить в таком убожеском вагоне. Или где живем, там и ср*м?", − гневно написала пользовательница Юлия Владимировна."Иногда езжу этим поездом и каждый раз ругаюсь за антисанитарию в вагонах. Но выбора нет. Вот и приходиться терпеть этот бардак!", − негодующе высказалась пользовательница Ольга Петрова. "А я видела столько прусаков, когда в Рубежном на практике была в 1977 году. Жила в общежитии от Рубежанского химкомбината. Тараканы выживают при любых режимах", − поделилась воспоминаниями Татьяна Корочина. "Это путен подбросил", − сыронизировал пользователь Игорь Решетник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Укрзализныця" ввела санкции на грузоперевозки против 60 российских компаний

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