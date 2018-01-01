Гибель героя АТО в Николаеве: в полиции назвали 5 версий следствия

Назначены и проводятся все необходимые экспертизы.

Владислав Волошин совершил суицид у себя дома Скриншот видео с youtube.com

По делу о гибели и.о руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина правоохранители рассматривают 5 версий.

"Рассматриваются пять версий — самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на посту. а. директора, самоубийство через взаимоотношения в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", — рассказали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Отмечается, что назначены и проводятся все необходимые экспертизы — судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая, взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза.

Кроме того, уже установлен круг лиц, которые допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

Напомним, Владислав Волошин выстрелил в себя 18 марта в Николаеве. СМИ писали, что он совершил суицид в 13:30, а умер около 15:00, когда приехали медики, был жив, общался с ними.