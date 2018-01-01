Глава "Вода Крыма" не исключает подачу воды на полуостров по часам

Чиновник уверяет, что из-за отсутствия дождей ситуация может стать действительно критической.

Крым этим летом страдает от сильной засухи Фото: Reuters

Генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что полное отсутствие осадков в Крыму может стать причиной подачи воды по часам во всех регионах аннексированного Россией полуострова.

"Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам... Ни одного дождя при такой температуре, во всех водохранилищах поверхностного сбора идет дикое испарение воды. У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо. Это касается всех водохранилищ: Аянского, Партизанского, Изобильненского, Симферопольского, Ленинского, Феодосийского и так далее", - цитирует его "Крымская газета".

Напомним, посевы на полях населенного пункта Правда Первомайского района Крыма гибнут из-за небывалой засухи. В регионе отсутствует возможность полива после перекрытия Северо-Крымского канала в результате аннексии украинского полуострова Россией.

Ранее пресс-служба так называемого "Министерство сельского хозяйства Крыма" прогнозировала гибель посевов яровых и озимых зерновых культур в связи с засухой, которая длится по полуострове продолжительный период времени.

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