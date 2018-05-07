В Крыму заявили о возможной гибели урожая из-за засухи

На территории оккупированного Крыма могут погибнуть посевы яровых и озимых зерновых культур в связи с засухой, которая длится по полуострове продолжительный период времени.

"Обследование посевов по регионам показало, что в большинстве районов сложилась критическая ситуация с обеспечением влагой и, при отсутствии в ближайшее время продуктивных дождей, это может привести к гибели озимых и яровых зерновых культур на больших площадях и значительному снижению их урожайности на сохранившихся полях", - сообщает пресс-служба так называемого "Министерство сельского хозяйства Крыма".

"Министр сельского хозяйства Крыма" Андрей Рюмшин заявил, что причиной критической ситуации на полях с посевами стало отсутствие осадков в зимнее время года.

"Согласно аналитике, которую провело наше ведомство, вторая половина 2017 года отличалась недостаточным количеством влаги, что отразилось на несвоевременности всходов озимых культур и их развития. Зимний период также не способствовал накоплению влаги в почве, и надежда на продуктивные осадки весеннего периода тоже не оправдалась", – говорит он.

По словам крымских экспертов, под угрозой гибели сейчас находятся зерновые культуры на севере и востоке полуострова.

Напомним, в Крыму суд приговорил 40-летнего жителя Севастополя Игоря Мовенко к двум годам заключения за комментарий в социальной сети. Пост в "ВКонтакте" российская спецслужба расценила как экстремистский призыв.