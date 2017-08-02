Засушливый концлагерь. Блогер рассказал, во что Россия превращает Крым

Процесс высыхания временно оккупированного Россией Крыма ускорился в геометрической прогрессии.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

О том, что Крым от года к году все стремительнее возвращается к своему первозданному виду — суровому и засушливому концлагерю, блогер сообщал уже неоднократно, и вот Министерство временно оккупированных территории и вынужденных переселенцев добавило официальную статистику, пишет он.

"Так, согласно опубликованным Министерством данным, площади озимых посевов в Крыму сократились на 85%, а общая площадь покрытых "здоровой" продуктивной растительностью участков, на оккупированном полуострове сократилась в 6,7 раз!", — подчеркивает военный эксперт.

"Комментарии тут излишни, оккупация приводит к деградации полуострова в геометрической прогрессии. И только представьте, сколько понадобится лет, чтобы восстановить Украине ту экосистему, что создавалась в середине прошлого века десятилетиями, и которую за считанные годы угробил "русский мир", — резюмировал Александр Коваленко.

Результаты обработки спутниковых данных в АР Крым о состоянии вегетации в марте 2014 года...

...и в 2017 году

Напомним, ранее блогер на примере бурой жижи вместо воды показал свидетельство гибели Крыма.

фото: mtot.gov.ua