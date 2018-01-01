Избившим Найема кавказцам грозит до пяти лет тюрьмы – адвокат

Защитник обвиняемых уверяет, что по закону их нельзя заключить под стражу.

По словам адвоката, подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Facebook/Маси Найем

Адвокат подозреваемых в нападении на народного депутата от БПП Мустафу Найема намерен обжаловать решение суда о мере пресечения, которая предполагает домашний арест.

"Конечно, будем обжаловать (меру пресечения). Мы к этому делу относимся довольно просто. Все эти три парня обвиняются в преступлении средней тяжести. Это преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы", - цитируют Игоря Синиченко "Украинские новости".

По словам представителя защиты, обвиняемых не могли заключить под стражу в соответствии с украинским законодательством, поскольку они ранее не были судимы и проходят по статье о преступлении средней степени тяжести.

"Поскольку они сразу же были задержаны, то в любом случае содержание под стражей невозможно, и суд правильно поступил и не пошел на поводу у этих "крикунов", которые затеяли эту всю историю", - отметил адвокат.

Синиченко согласен с тем, что его клиенты виновны в содеянном и будут наказаны по нормам украинского законодательства.

"Я убежден, что их накажут и их родственники. У них очень строго с этими вопросами. Но их нельзя было взять под стражу по той лишь причине, что это запрещено законом", - считает юрист.

Напомним, ранее Синиченко говорил, что четвертый фигурант Магомед-Амин Саитов, объявленный в розыск после бегства в Баку, в скором будущем вернется в Украину.

Как известно, Синиченко заявлял, что изначально конфликт на дороге был пустяковым, а масштабы своим поведением спровоцировал Найем.

Напомним, адвокат пострадавшего Алина Самалец заявляла в зале суда об угрозах в адрес ее подзащитного и требовала заключения обвиняемых под стражу.

Ранее брат пострадавшего Маси Найем рассказал, что нардепу стало хуже, у него второй день держится температура.

Как ранее сообщалось, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

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