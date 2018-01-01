Капитана задержанного российского корабля "Норд" готовятся судить в Херсоне

Владимир Горбенко находится в управлении СБУ из-за незаконного пересечения границы.

Капитан "Норда" Владимир Горбенко. Фото: NTV НТВ

Капитана российского рыболовецкого судна "Норд", которое украинские пограничники задержали и отконвоировали в порт Бердянска Запорожской области, отвезли в суд города Херсона.

В настоящее время Владимир Горбенко находится в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Мы обеспечили его сопровождение до управления Службы безопасности (СБУ) в Херсонской области, в дальнейшем именно сотрудники СБУ в рамках компетенции будут обеспечивать процессуальные действия",— приводит его слова Интерфакс.

Горбенко вменяют ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Ему грозит лишение свободы до 5 лет. Остальным членам экипажа "Норда" вменяется ч. 2 ст. 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция по которой — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Задержанный сейнер "Норд". Фото: Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua

Напомним, шедшее под российским флагом судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

В настоящее время "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.