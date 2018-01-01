Капитана задержанного российского корабля "Норд" готовятся судить в Херсоне

Владимир Горбенко находится в управлении СБУ из-за незаконного пересечения границы.
В настоящее время Владимир Горбенко находится в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Мы обеспечили его сопровождение до управления Службы безопасности (СБУ) в Херсонской области, в дальнейшем именно сотрудники СБУ в рамках компетенции будут обеспечивать процессуальные действия",— приводит его слова Интерфакс.
Горбенко вменяют ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Ему грозит лишение свободы до 5 лет. Остальным членам экипажа "Норда" вменяется ч. 2 ст. 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция по которой — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.
Напомним, шедшее под российским флагом судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.
В настоящее время "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.