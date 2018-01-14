Командир "Грузинского легиона" рассказал о действиях подразделения после выхода из 54-й бригады

Подразделение не выходило из состава ВСУ, подчеркнул Мамулашвили.

В выходе подразделения из 54-й бригады нет политических мотивов, отметил Мамука Мамулашвили Радио Свобода

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что подразделение не выходило из состава Вооруженных Сил Украины, а перешло из 54-й отдельной механизированной бригады в другую.

"Грузинский легион" не покинет страну, пока не будет выиграна война и пока оккупированные РФ территории не вернутся под юрисдикцию Киева, сказал он РБК.

"Это был внутренний конфликт с правлением 54-й бригады, которую мы покинули. Мы перешли в другую бригаду с более компетентным командиром… Абсолютно никаких политических мотивов", — заявил собеседник.

Ранее в "Грузинском легионе" сообщили, что с 20 декабря подразделение в полном составе покинуло ряды 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по причине некомпетентности командира Алексея Майстренко и его окружения.