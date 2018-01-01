Корчинский пояснил, когда "станет возможным" наступление Киева на Москву

Глава националистического движения заявил, что война между Украиной и Россией неизбежна.

Корчинский заявил, что Украина может вернуть свои территории, воспользовавшись кризисом в России Фото: Facebook/Дмитрий Корчинский

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский назвал условие , которое станет точкой отсчета полномасштабной войны между Россией и Украиной.

"В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным", — сказал Корчинский в эфире канала Ukrlife.tv, добавив, что в этих условиях начнется "масштабная война с Россией".

Спикер отметил, что Киев выбрал для себя стратегию выжидания. Однако после начала военных действий, по словам лидера националистического течения, Украина будет пытаться захватить как можно больше территорий.

"Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил", — заявил Корчинский.

По словам националиста, ждать российский кризис, вероятно, долго не придется, поскольку только в 20 веке в России произошло, как минимум, пять кризисов.

Напомним, бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко и лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский поссорились входе эфира на телеканале. Поводом для конфликта стало обсуждение антиукраинских настроений в Польше, а также выезд работоспособных украинцев на заработки к соседям.

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