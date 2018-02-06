"Быдло, барыга, проститутка". Корчинский и Червоненко поругались в прямом эфире. Видео

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко и лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский поссорились входе эфира на телеканале 112 Украина. Поводом для ссоры стало обсуждение антиукраинских настроений в Польше, а также выезд работоспособных украинцев на заработки к соседям.

Корчинский отметил, что украинским гражаднам, которые выезжают в Польшу, необходимо разъянять опасность въезда.

"Что Польша перестала быть дружественной страной по отношению к украинским туристам, украинским посетителям и украинским работникам. Что в случае ихнего ареста за их убеждения в Польше украинское государство не сможет им эффективно помогать, а, в вомзожно, и не должно помогать, поскольку они были заранее предупреждены", - сказал Корчинский.

Он назвал также "позорной" ситуацию, при которой украинцы вынуждены работать на поляков.

"Это не только не выгодно, это даже унизительно. Если украинцы хотят работать на иностранцев, они должны продвигаться дальше на запад и работать на немцев, испанцев, итальянцев, а не на поляков. Но есть позитивный момент в том, что рост антиукраинских настроений в Польше вынудит вернуться часть украинских гастарбайтеров и работать их на украинскую экономику", - заявил Корчинский, предложив на украинско-польской границе выставить портреты Бандеры, а также брать пример с Израиля.

После этого слово взял Червоненко, выразивший мнение, что позором является ситуация, при которой государство создает такие условия, при которых украинцы вынуждены ехать на заработки за границу.

"У нас часть большая часть бюджета формируется из валюты гастарбайтеров. Вот это позор, а не куда ехать. Поляки поехали тоже в Англию. И в этом нету позора. Поставим портреты Бандеры на границе - будет очередь не два километра, а четыре, будут санитарные проверки, будут штрафы... Вы что путаете, про какое достоинство говорите с голым задом. Достоинство – это когда ты хочешь не только на патриотизме работать, а хочешь работать и видеть, что страна ценит тебя. Люди едут в Польшу не от хорошей жизни. Позор говорить про достоинство, когда пять миллионов там, а еще четыре миллиона к москалям поехало", - заявил он.

Дальше между гостями в студии началась перепалка.

Корчинский: Только что Червоненко целых 5 минут рассказывал, насколько евреи лучше украинцев.

Червоненко: Я украинец, если бы я был евреем, я бы был там. У меня даже жена говорит, что я запорожский казак.

Корчинский: Я боюсь, что этот гражданин с ватной позицией своими выступлениями провоцирует антисемитские настроения в Украине.

Червоненко: А вы не провоцируйтесь. Пикитировали NewsOne ваши парни?

Корчинский: Пикетировали в том числе и наши. К сожалению, этот пикет был мирным.

Червоненко: "К сожалению" - за такие слова вас садить нужно, а не рассказывать про Польшу. Покажите хоть одну собачью будку, которую вы сделали.

Корчинский: Ваши предшественники уже сажали украинцев и устраивали голодомор. Теперь вы хотите сажать меня и других украинцев.

Червоненко: Предшественники - это кто? Евреи вас сажали?

Корчинский: Ваши предшественники - и москали, и НКВД, и поляки. А украинцы сидели в тюрьмах. И вы сейчас обливаете грязью тех, кто решился на сопротивление.

Червоненко: Слушайте, если вы сопротивление, то я...

Корчинский: Украинцы беспрецендентно толерантны. Украинские националисты не спровоцировали ни одного скандала за все время независимости. И эта толерантность постоянно провоцирует врагов Украины. Все эти червоненки, которые постоянно поддерживают наших врагов, поливают грязью украинский народ и героев. Сейчас мы не отдаем отпор, а те, кто давали, пользуются ненавистью червоненков, поляков и москалей. Мы не должны такого рода деятелям открывать рот на украинском ТВ.

Червоненко: Червоненко, по происхождению еврей, в 10 раз больше украинец чем этот вечный наймит олигархов и других политических сил.

Корчинский: Этот парень, который сидит у вас, он обижается потому что теперь имеет меньше возможности взыскивать с украинцев.

Червоненко: Что оно несет?

Корчинский: Ну ты ж барыга был?

Червоненко: Был бы ты нормальный пацан, ты бы за базар ответил, а так ты просто наемная проститутка и все это знают.

Корчинский: Проституткой является Червоненко сам.

После этого Червоненко потребовал у ведущего прекратить разговор с "быдлом" Корчинским, пообещав в противном случае уйти с эфира.