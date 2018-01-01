Крещатик без каштанов: на главной улице Киева больше не будет символа города

В слолице вместо каштанов могут появиться дубы, вишни и клены.

На Крещатике больше не будет каштанов

Столичные власти планируют высадить вместо каштанов на Крещатике другие деревья. По словам чиновников, это связано с тем, что каштаны, которые сейчас украшают улицу, не выдержали экологических условий, в частности высокого уровня загазованности.

На месте каштанов власти Киева планируют высадить деревья более устойчивые и выносливые, которые способны выдержать сложные условия жизни в мегаполисе.

Уже стартовал проект "Выбери дерево для Крещатика". На специальной странице горожанам предлагают на выбор 9 видов деревьев. Среди них клен, вяз, каштан красноцветный, дуб, рябина, граб, платан, вишня.

Однако, эксперты скептически оценивают замену каштанов на предложенные деревья.

"Дело в том, что нам на Крещатике нужна тень, а летом ее дадут только три дерева из предложенных - каштан, платан и рябина. Но и эти три дерева тоже проблемные. Так, каштан может заразиться молью, платан может вымерзнуть, а рябина медленно наращивает крону. Остальные предложенные варианты тоже прекрасные, но не для Крещатика, поскольку фастигиатная форма этих деревьев не дает тени", - отметила в комментарии ТСН эксперт Наталья Подлесная.

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