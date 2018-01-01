Леонид Кантер: главное о скончавшемся режиссере, снимавшем фильмы про киборгов

Мужчина застрелился 4 июня.

Мужчина застрелился 4 июня.

В понедельник, 4 июня, в возрасте 38 лет застрелился известный украинский режиссер , продюсер, путешественник и писатель Леонид Кантер. Труп мужчины обнаружили в селе Обирок Борзнянского района Черниговской области со сквозным огнестрельным ранение в челюсть.

Биография Леонида Кантера

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Окончил Киевский естественнонаучный лицей №145, во время учебы в университете работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

В 2004-2007 работал преподавателем КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого.

В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники. Среди самых известных - фестиваль "Хлеб своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

Также он известен своими путешествиями по всему миру. Так он провел экспедиции через Тихий и Атлантический океаны, Северную и Южную Америки и Гималаи.

Он также участвовал в АТО на Донбассе в качестве добровольца в составе "Правого сектора".

Известные киноленты

Широкую известность режиссеру принес фильм 2015 года о киборгах Донецкого аэропорта "Добровольцы Божьей Четы".

В 2018 году совместно с режиссером Иваном Яснием они сняли полнометражный документальный фильм "Миф" о погибшем на Донбассе добровольце, оперном певце Василии Слипаке.

1 июня на своей странице в Facebook Леонид заявил, что он с командой начали работу над новой приключенческой лентой "Человек Табуретом", и премьера фильма была запланирована на последний день лета 2018 года.

Последние несколько дней перед самоубийством он выкладывал в соцсети посты в поддержку режиссера Олега Сенцова.

У Кантера остались трое детей - две дочери и сын.

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