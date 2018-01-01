Массовое отравление в школе Николаева: известен результат проб воздуха

Правоохранители расследуют дело в рамках статьи "хулиганство".

Полиция сделала замеры токсинов в воздухе Фото: ГСЧС

Исследования замеров воздуха в помещении школы №6 в Николаеве , из которой дети были госпитализированы по причине отравления неизвестным веществом, показали полное отсутствие опасных веществ.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, открыто уголовное производство по подозрению в хулиганских действиях, которое предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

По обновленным данным, на лечении в городской детской больнице Николаева с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести находится 36 учеников.

Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья детей стало распыления в помещении учебного заведения неизвестного вещества.

Как ранее сообщалось, в Николаеве в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом эвакуировали 400 учеников, при этом 32 ребенка направили в больницу для уточнения состояния.

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