Десятки детей попали в больницу. В Николаеве из-за распыления газа в школе эвакуировали 400 учеников

В понедельник, 21 мая, в Николаеве в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом эвакуировали 400 учеников, при этом 32 ребенка направили в больницу для уточнения состояния.

В школу в Заводском районе города после звонка на номер "101" приехали химики с передвижной химико-радиологической лабораторией, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделение государственного военизированного аварийно-спасательного отряда ГосЧС Украины.

Отмечается, что жизни детей ничего не угрожает. Специалисты не обнаружили опасные вещества. Школу продолжают обследовать.

На месте работают сотрудники "скорой" и полиции, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Новоукраинка (Марьинский район Донетчины) после распыления слезоточивого газа в школе спасатели эвакуировали педагогов, техперсонал и учащихся.