Математик из Украины получил престижную международную премию

Информацию распространила пресс-служба Национальной академии наук.

Владимир Дринфельд Из архива В.Дринфельда

Член-корреспондент Национальной Академии наук Украины Владимир Дринфельд вместе с соавтором Александром Бейлинсоном получили премию Вольфа в области математических наук по 2018.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба НАН Украины.

Согласно обнародованным данным, оба ученых в Университете Чикаго (США) получили премию за цикл научных работ по алгебраической геометрии, теории представлений и математической физики.

"Речь идет о результатах первостепенной важности, которые создают геометрическую модель алгебраической теории, играет ключевую роль в теории полей и физической теории струн, и таким образом усиливают плодотворное взаимодействие между современными фундаментальной математикой и физикой. Эти результаты получены указанными авторами в ходе совместных исследований по программе Ленглендса", - говорится в тексте.

Напомним, ранее в США математики похвастались открытием самого большого простого числа.