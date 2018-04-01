Матиос назвал количество самоубийств среди ветеранов АТО и их причину

Военный прокурор отметил, что из-за отсутствия квалифицированных специалистов помощь для экс-военнослужащих является формальной.

Ветераны АТО не получают необходимой психологической помощи. Фото: Reuters

Главный военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал цифру суицидов среди военнослужащих , вернувшихся из зоны АТО - это, как минимум, 554 случая с начала военного конфликта на Донбассе.

"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика ЕРДР по состоянию на 01.04.2018)", - написал Матиос в Facebook.

Военный прокурор сознался, что сам не ожидал узнать настолько огромную цифру, хотя был готов к негативным результатам. Он отметил, что бюджетные средства на реабилитацию экс-бойцов АТО предусмотрены, однако ответственность за исполнение возложена на Министерство социальной политики, которое все действия оставляет на бумаге.

"Вот и получается, что деньги на государственных счетах лежат, а услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях", - подчеркнул он.

Матиос добавил, что "клерки Минсоцполитики" игнорируют психологические проблемы экс-военнослужащих, именно поэтому цифра суицидов среди ветеранов настолько велика. Он заявил, что инструмента влияния на ведомство у него нет, кроме гневных постов в соцсети.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александра Третьякова назвала иную цифру самоубийств среди экс-участников АТО. Она заявила, что лишили себя жизни свыше тысячи ветеранов военного конфликта на востоке страны.

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