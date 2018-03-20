Журналист о самоубийстве героя АТО: дома были жена и маленькие дети

Летчик-герой АТО, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин совершил суицид, когда дома находились его жена Надежда и двое маленьких детей.

Во время самоубийства родные управленца находились в соседней комнате, говорится на странице журналиста Юрия Бутусова в Facebook.

"Утром в воскресенье (18 марта — Ред.) в квартире, где находились только жена и двое их маленьких детей, прозвучал выстрел... Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. Скорая приехала быстро, врачи сделали все, что могли... Квартира съемная…", — отметил автор.

Напомним, Владислав Волошин выстрелил в себя 18 марта в Николаеве. СМИ писали, что он совершил суицид в 13:30, а умер около 15:00, когда приехали медики, был жив, общался с ними. Узнать возможную причину самоубийства героя АТО можно здесь.