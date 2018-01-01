Медики рассказали о состоянии раненых при взрыве миномета на Ровенском полигоне

Врачи сообщают о тяжелых последствиях для троих пострадавших.

Пострадавших готовят к операции УНИАН

Военнослужащие, которые 6 июня получили травмы в результате разрыва миномета на Ровенском полигоне, проходят лечение и реабилитацию во Львовском военном госпитале, трое из них - в стабильно тяжелом состоянии.

По информации 5 канала, нескольких травмированных готовят к операциям, которые будут произведены в ближайшее время.

"Они в сознании, продолжают получать интенсивное лечение. В дальнейшем их ожидает оперативное вмешательство", - сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине на полигоне взорвался миномет, погибли трое военных, а девять — получили ранения различной степени тяжести. В Минобороны назвали основную версию инцидента.

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