Взрыв на полигоне на Ровенщине: в Минобороны назвали основную версию

После взрыва в Ровенской области на общевойсковом полигоне во время проведения учений министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование.

На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования, говорится на сайте Минобороны.

По данным ведомства, основной версией причины случившегося является нарушение мер безопасности.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине на полигоне взорвался миномет, погибли трое военных, а девять — получили ранения различной степени тяжести. Узнать больше о трагедии можно здесь.