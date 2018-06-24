На Донбассе неизвестные разбили памятник герою АТО

За информацию о вандалах обещают 10 тыс. грн.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журналиста Артема Лютого.
"Сепарье сегодня разбило памятник герою АТО Александру Ермакову. За информацию, которая приведет к поимке выродков - вознаграждение 10 тыс. грн", - сообщил журналист.
В субботу, 23 июня, участник антитеррористической операции на Донбассе пытался совершить акт самосожжения в центре Кривого Рога.
Мужчина приобрел жидкость для разжигания костра, подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и подпалил кусок ткани. Очевидцы попытались оказать мужчине помощь - разорвали футболку и принялись обливать его водой. Также на место вызвали скорую и полицию.
Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Харькове заказанный спецслужбами России террористический акт.
"С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской содержания. Контрразведчики СБ Украины установили, что с апреля 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram