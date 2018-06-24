На Донбассе неизвестные разбили памятник герою АТО

В Доброполье Донецкой области вандалы разрушили памятный знак герою АТО Александру Ермакову.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журналиста Артема Лютого.

"Сепарье сегодня разбило памятник герою АТО Александру Ермакову. За информацию, которая приведет к поимке выродков - вознаграждение 10 тыс. грн", - сообщил журналист.

В субботу, 23 июня, участник антитеррористической операции на Донбассе пытался совершить акт самосожжения в центре Кривого Рога.

Мужчина приобрел жидкость для разжигания костра, подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и подпалил кусок ткани. Очевидцы попытались оказать мужчине помощь - разорвали футболку и принялись обливать его водой. Также на место вызвали скорую и полицию.

Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Харькове заказанный спецслужбами России террористический акт.

"С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской содержания. Контрразведчики СБ Украины установили, что с апреля 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - сообщили в пресс-центре спецслужбы.