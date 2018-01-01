На Донбассе силы ООС уничтожили командный пункт боевиков, враг понес потери — разведка

Вчера на востоке нашей страны погиб один украинский воин.

На Донбассе, по данным разведки, уничтожен командно-наблюдательный пункт боевиков, враг понес потери twitter.com/dubovoyslavyans

В субботу, 26 мая, в районе операции Объединенных сил боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, в частности, два раза открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения,

Подразделения ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, по данным разведки, уничтожен вражеский командно-наблюдательный пункт, террористы понесли потери, говорится на странице пресс-центра операции в Facebook.

По его данным, во время боевых действий погиб один защитник Украины, а четыре — получили ранения.

"В результате адекватного ответа ОС… уничтожен командно-наблюдательный пункт "батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады" (самопровозглашенной "ЛНР" — Ред.) противника. Враг понес потери — четверо погибших и пять раненых", — отмечается в сообщении.

На Донбассе, по данным разведки, уничтожен командно-наблюдательный пункт боевиков, враг понес потери Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 21 мая у поселка Троицкое Луганской области бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.

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