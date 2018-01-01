На Донбассе ВСУ красиво разнесли в щепки позицию боевиков — волонтер

Украинские воины уничтожили вражеский объект ответным огнем, отметил активист.
Наши защитники уничтожили объект, с которого противник открывал огонь, написал активист на своей странице в Facebook.
"С беспилотника нашли откуда по нам ведется огонь. Корректировщик определил точные ее координаты… Командир боевого расчета получает команду на открытие ответного огня…", — отмечается в сообщении.
Ранее волонтер Роман Доник писал, что на Донбассе в районе операции Объединенных сил украинские воины 21 июня ранили двух командиров батальонов "9 отдельного мотострелкового полка" самопровозглашенной "ДНР".
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