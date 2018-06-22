"Один очень тяжелый". Волонтер рассказал о ранении комбатов "морпехов ДНР"

На Донбассе в районе операции Объединенных сил украинские воины в четверг, 21 июня, ранили двух командиров батальонов "9 отдельного мотострелкового полка" самопровозглашенной "ДНР".

Комбаты получили ранения на Мариупольском направлении, "один очень тяжелый", написал волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

"Тихо зашли, тихо ушли. Да, это о ССО сегодня. На Мариупольском направлении. После себя оставили двух раненых командиров батальонов так называемого полка морской пехоты боевиков", — отметил активист.

По его словам, очень тяжелый террорист с позывным "Жорик". "… Второй ранен в ногу, позывной "Джордж". Большая потеря крови. Ему ставят аппарат Илизарова", — добавил Доник.

Ранее сообщалось, что 21 июня самые активные боевые действия шли на Мариупольском направлении у Лебединского, Павлополя и Гнутово, подразделения ООС вели активную оборону и давали противнику адекватный ответ.