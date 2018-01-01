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"Сжечь после закрытия". На Киевщине вспыхнул склад завода "Росава": фото, видео

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1 / 6 (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пожар охватил территорию площадью около тысячи квадратных метров.

В городе Белая Церковь, что на Киевщине, случилось возгорание  в пределах крупнейшего в Украине предприятия по производству шин завода "Росава".

Соответствующее сообщение в четверг, 3 мая, было опубликовано в Facebook-сообществе портала Dtp.kiev.ua.

"ЧП под Киевом в г Белая Церковь: возгорание на заводе по производству автошин "Росава"", − говорится в сообщении.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

"3 мая в 17:34 в Службу спасения г. Белая Церковь Киевской области поступило сообщение о возгорании в складском помещении размером 20х150 м. К месту пожара направлено технику и личный состав в количестве 15 единиц техники и 67 человек личного состава", - позднее сообщили в пресс-центре ГСЧС. Пожарным достаточно быстро удалось локализовать возгорание на площади в 1 тысячу квадратных метров.

На месте происшествия огнеборцы обнаружили двух пострадавших, по всей видимости - работники завода.

Напомним, ранее сообщалось о том, что завод "Росава" акционеры решили ликвидировать.

   

 

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Теги:  
Киевщина, Белая Церковь, пожарные, Росава, возгорание, шины, покрышки
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