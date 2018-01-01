"Сжечь после закрытия". На Киевщине вспыхнул склад завода "Росава": фото, видео

Пожар охватил территорию площадью около тысячи квадратных метров.
В городе Белая Церковь, что на Киевщине, случилось возгорание в пределах крупнейшего в Украине предприятия по производству шин завода "Росава".
Соответствующее сообщение в четверг, 3 мая, было опубликовано в Facebook-сообществе портала Dtp.kiev.ua.
"ЧП под Киевом в г Белая Церковь: возгорание на заводе по производству автошин "Росава"", − говорится в сообщении.
Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"3 мая в 17:34 в Службу спасения г. Белая Церковь Киевской области поступило сообщение о возгорании в складском помещении размером 20х150 м. К месту пожара направлено технику и личный состав в количестве 15 единиц техники и 67 человек личного состава", - позднее сообщили в пресс-центре ГСЧС. Пожарным достаточно быстро удалось локализовать возгорание на площади в 1 тысячу квадратных метров.
На месте происшествия огнеборцы обнаружили двух пострадавших, по всей видимости - работники завода.
Напомним, ранее сообщалось о том, что завод "Росава" акционеры решили ликвидировать.
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