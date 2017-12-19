Масштабный пожар на нефтебазе под Киевом, опубликовано фото

Вблизи военного аэродрома в Василькове Киевской области горит нефтебаза "БРСМ-Нафта".

Об этом сообщила пресс-служба Военной авиации Украины на странице в Facebook.

"Пожар на БРСМ в Василькове возле военного аэродрома", — говорится в сообщении.

По некоторым данным, грабители металла решили разрезать остатки сгоревших емкостей и это повлекло тления одной из них.

Кроме того в сообщении говорится, что "UPD 2 БРСМ-Нафта: "Торговая марка" БРСМ-Нафта "не имеет никакого отношения к бывшей нефтебазы, на которой сейчас наблюдается возгорание резервуаров. Сейчас вызваны спасатели ГСЧС и полиция, которые должны установить причины чрезвычайной ситуации".

В компании KLO, нефтебаза которой размещена недалеко от места происшествия, сообщили "Громадському": "Они режут старые резервуары. От нас метрах в 500. Нам ничего не грозит".

Как отмечается, сейчас там только остатки нефтебазы "БРСМ", которая горела летом 2015-го.

Напомним, 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в г. Васильков под Киевом начался пожар, который продолжался 8 суток. В результате аварии погибли шесть человек и 18 были травмированы.