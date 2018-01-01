На Одесчине пограничник лишился жизни, попав под поезд: детали инцидента

Мужчина трудился участковым отдела пограничной службы Болград-Измаильского погранотряда.
Соответствующее сообщение, в среду, 4 апреля, опубликовали представители Госпогранслужбы.
"Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался", - заявили в ведомстве.
Согласно обнародованным данным, мужчина трудился участковым инспектором отдела пограничной службы Болград-Измаильского пограничного отряда.
В Госпогранслужбе назначили проведение служебного расследования − для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего.
На данный момент на месте трагического инцидента работают сотрудники следственной группы Национальной полиции и следователи военной прокуратуры.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине произошла железнодорожная катастрофа.