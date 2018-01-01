НАБУ обыскало кабинет судьи, который вел дело Крысина - СМИ

Известно, что санкцию на обыск дал Соломенский районный суд Киева.

Судья Олег Линник "Укрінформ"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро ( НАБУ ) в четверг провели обыск в кабинете судьи Шевченковского районного суда Киева.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице суда в соцсети Facebook.

Согласно тексту, санкцию на обыск дал Соломенский райсуд − в рамках досудебного расследования по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Представители Шевченковского райсуда утверждают, что детективы НАБУ в ходе обыска забрали вещи, разрешения на изъятие которых не имели.

Как сообщает портал "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники, обыск провели в кабинете судьи Олега Линника. Именно он вынес условный приговор Юрию Крысину, который обвинялся в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия в 2014-м.