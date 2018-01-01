Нанотехнологии на "ДНРовский" лад. В Сети повеселились тому, как боевики решают проблему отопления: фото

Лучшей иллюстрации для старой поговорки: "Голь на выдумки хитра" найти будет очень трудно.

В Сеть "слили" фото, на котором видно, как во временно оккупированной боевиками "ДНР" Горловке (Донецкая область) вместо централизованного отопления в здании "МРЭО" используют необычное устройство, похожее на "самопальный" котел или печку типа "буржуйка".

Снимок был опубликован в сообществе "hochu_domoy" сервиса микроблогов Тwitter. На фото четко видно, как в здании "МРЭО", стоит цилиндрическое устойство с трубой, крайне похожее на "буржуйку". Очевидно, на объекте полностью отсутствует центральное отопление.

Пользователи Тwitter со свойственной им иронией отреагировали на этот снимок. "Нанотехнологии", "Скромненько и со вкусом", "Назад в будущее", - написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Донецка под носом у МГБ "ДНР" вывесили флаг Украины и знамя УПА.

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