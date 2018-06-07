Народный синоптик спрогнозировал резкое потепление в Украине

В конце июня ожидается 29-32 градуса со знаком плюс, отметил эксперт.

В Украине 12 июня резко потеплеет, спрогнозировал народный синоптик facebook.com/MNS.GOV.UA

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине уже на следующей неделе — во вторник, 12 июня — температура воздуха резко повысится.

В нашей стране до 11 числа "просчитываются дневные температуры на уровне 20-23 градусов тепла, а ночные — 11-12", рассказал эксперт "Апострофу".

"А уже с 12 июня температура резко повысится. Дневные показатели температур будут доходить до 26-29 градусов, а то и всех 30 выше нуля. И так будет вплоть до 20 июня", — отметил он.

По словам собеседника, "с 20 по 23 июня будет наблюдаться незначительное понижение температур до 22-24 градусов тепла, а с 25 июня и до конца месяца стабильно ожидается 29-32 градуса".

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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