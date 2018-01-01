"Никакого антисемитизма": Вятрович объяснил убийство евреев во Львове "состоянием аффекта"

Директор УИНП опубликовал рассказ о львовских событиях летом 1941 года.

Еврейский погром во Львове в июле 1941 года

В годовщину львовского еврейского погрома директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал рассказ о том, как 30 июня 1941 года в город вошло подразделение немецкой армии "Нахтигаль" и один из его офицеров Роман Шухевич.

По словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, убийство евреев во Львове Вятрович объяснил, не проявлением ненависти и антисемитизма, а состоянием аффекта.

"Чтобы понять, чем занимались Роман Шухевич и его коллеги во Львове и в дальнейшем, далеко ходить не буду и процитирую самого министра. Вернее отрывок из его книги "Отношение ОУН к евреям". Это цитата бойца "Нахтигаль" Виктора Харкива о марше подразделения из Львова в Винницу: "Во время нашего перехода мы своими глазами видели жертвы ж_довско-большевистского террора, этот вид так укрепил нашу ненависть к ж_дам, что в двух селах мы перестреляли всех встреченных нами ж_дов. Припоминаю один фрагмент. Во время нашего перехода перед одним селом видим много блуждающих людей. На вопрос отвечают, что ж_ды угрожают им и они боятся ночевать в своих домах. В итоге мы перестреляли всех повстречавшихся нам ж_дов"", - пишет Долинский.

"Из приведенного фрагмента (речь о фрагменте о марше подразделения из Львова в Винницу. - Прим.) четко видно, что речь идет не про реализацию каких-то постановлений, запланированную акцию уничтожения, а скорее про месть, акт, осуществленный в стане аффекта", - приводит Долинский цитату из Вятровича.

"Все просто: никакого антисемитизма, зверства, ненависти - просто аффект. В состоянии этого аффекта они пребывали до практически полного уничтожения евреев в Украине", - сетует глава Украинского еврейского комитет.

Справка: Львоовский погром - еврейский погром во Львове в июле 1941 года. В погроме приняли участие украинские националисты из ОУН Степана Бандеры, толпа из местных жителей, а также немецкая администрация. В ходе погрома местных евреев ловили, избивали, подвергали издевательствам на улицах города, а затем расстреливали. Жертвами погрома стали несколько тысяч евреев.

Ранее Владимир Вятрович заявил, что парламент Польши должен "исправить ошибки" в законе об Институте национальной памяти, касающиеся украинского национализма.

"Хорошо, что польские парламентарии продемонстрировали способность видеть свои ошибки, признавать свои ошибки и даже исправлять эти ошибки. Ожидаем, что этого проявленного ума и решительности хватит и на то, чтобы исправить другие абсурдные положения закона об Институте национальной памяти (Польши. - Прим.), касающиеся украинского национализма. Я убежден, что Украина должна продолжить прилагать усилия в этом направлении для того, чтобы эти изменения таки были приняты", - отметил Вятрович.

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