Новогоднее "перемирие". Враг ударил из минометов, в штабе АТО назвали число раненых силовиков

Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении.

Боевики у минометов twitter.com/dubovoyslavyans

На Донбассе за минувшие сутки российские оккупанты осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов один военный сил АТО был ранен, говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.