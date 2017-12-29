Новогоднее "перемирие". Враг ударил из минометов, в штабе АТО назвали число раненых силовиков

Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении.
На Донбассе за минувшие сутки российские оккупанты осуществили шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов один военный сил АТО был ранен, говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.
На Приазовье боевики вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения по защитникам Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения агрессор вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.