Новые подробности взрыва авто в Киеве. Погибшим оказался известный журналист — СМИ

Погибший был мобилизован и служил в зоне АТО связистом.

В Киеве прогремел взрыв в авто kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в результате взрыва гранаты в автомобиле , произошедшего в пятницу вечером, 27 апреля, погиб 45-летний журналист Виталий Кукса.

Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Погибший много писал о войне и на военные темы. Публиковался во многих украинских изданиях. До последнего времени был официально безработным.

Источники также сообщили имя пострадавшего — это 24-летний Андрей Сероштан. Официального места работы не имеет. Именно он, по данным источников, находился за рулем.

Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты.

Ранее в полиции Киева сообщили, что в столице вечером 27 апреля на ул. Михаила Драгоманова, 44А взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Правоохранители рассматривают две основные версии инцидента.

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