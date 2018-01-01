Новые подробности взрыва авто в Киеве. Погибшим оказался известный журналист — СМИ

Погибший был мобилизован и служил в зоне АТО связистом.
Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.
Погибший много писал о войне и на военные темы. Публиковался во многих украинских изданиях. До последнего времени был официально безработным.
Источники также сообщили имя пострадавшего — это 24-летний Андрей Сероштан. Официального места работы не имеет. Именно он, по данным источников, находился за рулем.
Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты.
Ранее в полиции Киева сообщили, что в столице вечером 27 апреля на ул. Михаила Драгоманова, 44А взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Правоохранители рассматривают две основные версии инцидента.
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