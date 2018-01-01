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Около 200 шахтеров на Донбассе оказались в ловушке под землей

Сегодня, 18:15

Восстановить электроснабжение пообещали сегодня вечером.

шахта
УНИАН
Из-за ухудшения погоды в Луганской области пострадали работники сразу двух шахт. В целом, под землей оказались заблокированы 176 рабочих.

"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокировано, ремонтные работы проводятся", – сообщило в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По данным ведомства, на шахте "Карбонит" под землей находятся 93 человека, на шахте "Золотое" – 83 человека.

Восстановить электроснабжение пообещали сегодня вечером.

Напомним, 8 марта на шахте Запорожского железорудного комбината в селе Малая Белозерка Запорожской области произошло возгорание, в результате которого пострадали шестеро сотрудников предприятия.
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Луганская область, шахта, обесточивание, шахтеры, погода, непогода
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