Около 200 шахтеров на Донбассе оказались в ловушке под землей

Восстановить электроснабжение пообещали сегодня вечером.

УНИАН

Из-зав Луганской области пострадали работники сразу двух шахт. В целом, под землей оказались заблокированы 176 рабочих.

"В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены Золотое и Карбонит, где на шахтах "Золотое" и "Карбонит" 176 человек заблокировано, ремонтные работы проводятся", – сообщило в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По данным ведомства, на шахте "Карбонит" под землей находятся 93 человека, на шахте "Золотое" – 83 человека.

Восстановить электроснабжение пообещали сегодня вечером.

В Луганскій області за інформацією ЛЕО, у зв'язку з погодними умовами знеструмлено селища Золоте і Карбоніт, де на шахтах Золоте і Карбоніт 176 осіб заблоковано, ремонтні роботи проводяться — МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 марта 2018 г.

За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин — МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 марта 2018 г.

Напомним, 8 марта на шахте Запорожского железорудного комбината в селе Малая Белозерка Запорожской области произошло возгорание, в результате которого пострадали шестеро сотрудников предприятия.